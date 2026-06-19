Министр образования Эстонии заговорила по-русски на выпускном в гимназии Министр образования Эстонии возмутила учителей речью на русском языке

Москва19 июн Вести.Глава Министерства образования и науки Эстонии Кристина Каллас во время выпускного в гимназии шокировала педагогов, обратившись к родителям учеников на русском языке. Об этом сообщил русскоязычный новостной портал эстонской гостелерадиокомпании ERR.

Отмечается, что министр во время выступления на церемонии в городе Кохтла-Ярве поздравила выпускников на эстонском языке, после чего по-русски выразила благодарность родителям учеников, поддержавшим закон об поэтапном переводе образования на эстонский язык.

Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке говорится в материале

Учителя настолько возмутились таким поступком, что не запомнили, о чем именно говорила Каллас.

Это было настолько шокирующим, что саму речь я уже не помню так точно сказала педагог эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс, ее слова приводятся на портале

В январе ERR сообщала, что школьникам в Нарве неинтересен эстонский язык, на который переводят все образование в стране, и они продолжают общаться на русском.