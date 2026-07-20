В Эстонии возмутились обилием флагов Украины и ЛГБТ на улицах городов Экс-министр торговли Эстонии возмутилась украинскими флагами на улицах страны

Москва20 июл Вести.Бывший министр внешней торговли Эстонии Керт Кинго выразила возмущение большим количеством флагов Украины и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) на улицах городов страны, в соцсетях ее выступление поддержали многие эстонские жители.

Эстония выглядит удручающе из-за огромного количества украинских флагов и флагов ЛГБТ​​​. По всей видимости, мы страдаем от какого-то сильного комплекса неполноценности и не знаем как (или не хотим) быть независимой и уважающей себя страной написала Кинго в соцсети Facebook (запрещена в России)

Бывшая член кабмина Эстонии добавила, что недавно совершила автомобильное путешествие по Европе, в ходе которого посетила Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Австрию и Германию, и нигде не наблюдала подобной картины.

Я проехала через десятки городов, поселков и деревень… и за все время поездки я нигде не увидела ни одного радужного флага и заметила всего два украинских флага (на обратном пути, в Латвии). Не было ни одного сине-желтого лозунга или чего-то подобного! А потом Эстония... это так удручающе написала экс-министр

Данный пост нашел массу положительных откликов и комментариев у эстонских пользователей соцсети, которые поблагодарили Кинго за то, что она это написала, обозначила проблему.

Ранее 20 июля министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти страны не считают нужным следовать примеру Финляндии и полностью закрывать пограничные пункты с Россией.