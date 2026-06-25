Москва25 июн Вести.В центре Таллина обнаружили разорванный флаг Украины со следами горения. Эстонская полиция начала расследование, сообщает телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что дело зарегистрировано по статье, которая предполагает ответственность за надругательство над официальным символом иностранного государства или международной организации.

На проезжей части были обнаружены фрагменты украинского флага ​​​... Полотнище было порвано, а на найденных кусках ткани имелись следы горения отмечается в публикации

На сегодняшний день полиция Эстонии выясняет обстоятельства произошедшего.

17 марта сообщалось, что руководство Художественного музея в чешском городе Оломоуц распорядилось демонтировать флаг Украины, который находился на фасаде здания более четырех лет.