Захарова назвала глупостью слова Каллас о причинах бойкота 9 мая в Эстонии

Москва9 мая Вести.Глава дипломатии ЕС Кая Каллас проявила глупость, сказав, что Эстония отказалась от празднования Дня Победы из-за политики советского лидера Иосифа Сталина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По версии Каллас, Сталин не дал эстонцам "жить в свободе и независимости" и наполнил их страну жестокостью и страданиями, написала российский дипломат.

Захарова отметила, что, учитывая признание в Эстонии героями легионеров-эсэсовцев, сражавшихся против солдат СССР, 9 мая "у официального Таллина скорее будет день траура".

Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела прокомментировала заявление Каллас официальный представитель МИД РФ

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что на эстонско-российской границе в преддверии празднования Дня Победы образовались огромные очереди. Жители прибалтийской республики рвутся в РФ, поскольку не могут отметить 9 мая в своей стране.