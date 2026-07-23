Русофобская реклама мяса стала причиной скандала в Эстонии В Эстонии раскритиковали рекламу мяса с русофобским слоганом

Москва23 июл Вести.Реклама, призывающая "поджарить русских" на гриле, вызвала скандал в Эстонии. Об этом сообщает портал Delfi.

Сюжет резонансного рекламного ролика незамысловат - двое мужчин с флагами Украины на футболке жарят мясо на берегу моря. Над ними красуется слоган, который по-русски означает: "Правильный гриль делает горький лук сладким". Скандальный оттенок появляется из-за эстонского слова "sibul", обозначающего лук. Дело в том, что в Эстонии это слово давно превратилось в грубое и пренебрежительное обозначение русскоязычных людей.

Ситуация вызвала резкую критику в социальных сетях. Как русскоязычные жители, так и эстонцы выразили возмущение подобным маркетинговым ходом. Пользователи назвали публикацию началом конца для бренда и призвали к бойкоту продукции предприятия.

Инцидент прокомментировал председатель Таллиннского горсобрания и лидер Центристской партии Михаил Кылварт.

Судя по реакции в социальных сетях, этот рекламный плакат вызвал у жителей Эстонии не улыбку, а раздражение и страх. Как среди русскоговорящих, так и эстонцев. В нынешних сложных геополитических условиях, когда риски безопасности — выше, чем, когда бы то ни было, возникает вопрос: в чьих интересах такие провокации? написал он в Facebook (запрещен в РФ)

В ответ на критику представители Rannarootsi заявили, что аудитория неверно поняла их замысел. Генеральный директор Кармо Аксель дал интервью ERR, в котором отрицал наличие политического или враждебного подтекста в ролике. Он также добавил, что оскорбительный смысл слова sibul оставался для него неизвестным вплоть до появления первых публикаций. Несмотря на давление со стороны общественности и угрозу бойкота, предприятие приняло решение не удалять скандальный контент.

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, русофобией на Западе страдают не конкретные люди, это целый механизм, который формировался столетиями.