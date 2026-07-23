Москва23 июл Вести.Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi не будет удалять скандальную рекламу, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

В ролике двое мужчин в футболках с флагами Украины жарят мясо на берегу моря. Слоган переводится как "правильный гриль делает горький лук сладким" . Скандал вызвало эстонское слово "sibul" (лук), которое в Эстонии используется как пренебрежительное прозвище для русскоязычных.

Она (реклама - прим. ред.) уже живет своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять? приводит ERR слова исполнительного директора компании Кармо Акселя

Аксель при этом утверждает, что публикация не была направлена против какой-либо проживающей в Эстонии национальности. По его словам, ему не было известно о существовании негативного значения эстонского слова "лук". При этом руководитель предприятия снял с себя ответственность за содержание постера, сославшись на то, что кампанию разрабатывал отдел маркетинга.