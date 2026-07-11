В Тбилиси оштрафовали граждан Эстонии и Украины за осквернение церкви

В Грузии оштрафовали украинца и эстонца, помочившихся на церковь В Тбилиси оштрафовали граждан Эстонии и Украины за осквернение церкви

Москва11 июл Вести.Власти Тбилиси привлекли к административной ответственности двух граждан Эстонии и Украины за осквернение храма в центре города. Об этом сообщил телеканал Rustavi2.

Поводом для разбирательств стали кадры, распространившиеся в социальных сетях. На видеозаписи один из мужчин справляет нужду на стену церкви.

После проверки полиция установила личность нарушителя и привлекла его к административной ответственности. Размер назначенного штрафа не уточняется.

Позднее грузинская журналистка Лиза Гегечкори сообщила в социальных сетях, что протоколы были составлены в отношении двух мужчин — граждан Эстонии и Украины. Причем сначала оппозиция поспешила обвинить российских туристов. Гегечкори назвала эти действия проявлением популизма и сочла риторику характерной для партии "Единое национальное движение".