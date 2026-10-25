Москва25 октВести.Жители России так и не прошли процесс "десталинизации" после распада СССР. Об этом заявил газете Neue Zürcher Zeitung глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
Русских так и не десталинизировали после распада Советского Союзазаявил глава эстонской разведки
Ранее Каупо Розин призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам.
В Прибалтике нарастает вал русофобии и предпринимаются попытки возрождения нацизма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бацилла русофобии постепенно "сожрет" страны Прибалтики. Также Генпрокуратура РФ направила заявление о признании прибалтийских националистов пособниками нацистской Германии.