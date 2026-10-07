Москва7 окт Вести.Ни в одной из прибалтийских стран правительство не хочет военного конфликта с Россией, однако разжигание антироссийской истерии помогает им выбивать деньги для своих экономик. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил депутат Госдумы РФ Борис Чернышов.

Депутат привел сравнение поведения политиков из стран Прибалтики с примерами из киноклассики.

Латвия, Литва, Эстония, вообще все прибалтийские государства сегодня своей политикой мобилизации армии, создания новой сверхсильной военной машины на границах с Россией очень сильно похожи на детей, которые бежали в "Двенадцати стульях" по кавказским ландшафтам за автобусом, где сидели туристы и кричали: "Дай денег, денег дай". Вот так же и сейчас прибалты занимаются самым главным для себя курсом, занимаются самой главной для себя политикой продолжения выбивания денег для своих экономик через разжигание антироссийской истерии заявил парламентарий

Чернышов уверен, что при всей агрессии по отношению к РФ прибалтийские страны "не будут ничего делать" и более того - "не способны".

Я думаю, что правительство ни одной из этих прибалтийских стран не хочет никакого военного конфликта. Они сами понимают, что не будет никакого военного конфликта с Россией. Они прекрасно осознают свое место в пищевой цепи западноевропейских стран и выбирают достаточно понятную для себя стратегию добавил депутат

Ранее военный эксперт, депутат VI и VIII созывов Госдумы Андрей Колесник заявил, что переброска Эстонией войск к границе с Россией – провокация. По его словам, приближение вооруженных сил к территориям РФ создает дополнительную напряженность и может привести к новому витку эскалации.