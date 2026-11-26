Эксперт Степанов: Прибалтику готовят как следующую арену для эскалации с Россией

Прибалтику назвали следующей ареной для развития эскалации с Россией Эксперт Степанов: Прибалтику готовят как следующую арену для эскалации с Россией

Москва26 ноя Вести.Прибалтийский регион рассматривается как следующая площадка для развития эскалации отношений с Россией. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов.

По его словам, страны Прибалтики готовят к полномасштабному конфликту с Россией, разворачивая в регионе военную инфраструктуру и проводя ежегодные учения.

Прибалтика рассматривается в качестве следующего такта развития эскалации в качестве прокси-инструмента для более серьезных европейских игроков. Именно поэтому Германия активнейшим образом разворачивает свое военно-административное присутствие. В Эстонии недавно открыт германо-нидерландский штаб, который является пунктом потенциального командования на этом театре военных действий сказал эксперт

Он подчеркнул, что управляют эскалацией в Прибалтике крупные европейские игроки - Германия, Франция, Великобритания. Они используют регион в качестве потенциального инструмента продолжения военно-политического давления на Россию.

Ранее финский политик Туртиайнен связал усиление России на международной арене с политикой НАТО.