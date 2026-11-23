Москва23 ноя Вести.Россия выходит в мировые лидеры вследствие недальновидной политики НАТО, заявил бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен в видео на своем YouTube-канале.

Чем беднее становятся другие страны и чем больше они тратят ресурсов или действуют безрассудно, тем ближе Россия, которая обладает самыми значительными и обширными природными ресурсами в мире, к получению мирового господства. Положение дел становится довольно интересным. У Путина, что называется, сильные карты в рукаве подчеркнул политик

Туртиайнен пояснил, что Североатлантический альянс теряет силы из-за крупных и бессмысленных трат, в то время как Россия продолжает укреплять свои позиции.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что НАТО, наращивая военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. По его словам, для этого используются лживые утверждения об угрозе со стороны Москвы: с их помощью западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют собственные просчеты в экономике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что страна справляется с введенными против нее санкциями и выдержит новые ограничения. Он также напомнил русскую пословицу "не рой яму другому".