Москва16 сен Вести.Россия призывает страны НАТО оценить реальные риски безудержной милитаризации Европы и предотвратить развитие событий по самому негативному сценарию. Об этом заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она озвучила эти слова во время выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Призываем страны–члены НАТО и их единомышленников прекратить нагнетать эмоции, оценить реальные риски безудержной милитаризации Европы и задействовать механизмы уменьшения военно-политической напряженности для предотвращения развития событий по самому негативному сценарию сказала Жданова, ее слова привело РИА Новости

В августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывал Брюссель отказаться от русофобии и милитаризации. Он отмечал, что Евросоюз изначально представлял из себя мирный проект.

На то, что одновременно с увеличивающейся милитаризацией стран и усиливающейся политической неопределенностью растут и риски крупномасштабных конфликтов в мире указывал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков.