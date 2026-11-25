Москва25 ноя Вести.Эстония взяла своих граждан в заложники. С 1 декабря попасть в страну из России будет нельзя ни пешком, ни на автомобиле, ни на автобусе. Таллин решил закрыть все наземные КПП на границе с Россией – это Нарва, Лухамаа, Койдула и Саатсе. Причина, которую озвучивает эстонская сторона, это попытка поджога на оборонном предприятии Threod Systems, где выпускают беспилотники. Политический обозреватель "Вестей" Алексей Петров о том, как НАТО готовит новый полигон вблизи России.

Доказательств причастности России к инциденту на эстонском заводе, разумеется, нет, но эстонцам они и не нужны. Формальный повод, чтобы отгородиться от "страшного соседа" найден, и работа идет. Более того, эстонцы не просто закрывают границу: судя по всему, там скоро появятся и мощные укрепления. По словам Вейко Коммусаара, заместителя главы департамента полиции и погранохраны Эстонии, если потребуется, то и бетонные блоки смонтируют.

Министр внутренних дел страны Игорь Таро призвал тех, кто сейчас находится в России, быстрее возвращаться домой. Местные жители в шоке и уже собирают подписи, напоминают о родственниках по другую стороны границы, просят войти в положение. Но в ответ тишина. Более того, премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключает, что следующим шагом станет закрытие и железнодорожного перехода.

Заявления в Эстонии, по сути, выдают настроения военного времени. Это уже не просто визовые ограничения, языковые запреты, снос и осквернение памятников. Россия четко обозначена как враг. К врагам не ездят. И к себе не пускают.

В российском МИД напомнили, что закрытие границы бумерангом ударит и по Таллину, и по другим европейским странам, и, главное, по их гражданам. Европейцы, которые живут в нашей стране, зачастую ездили домой как раз через Эстонию. Впрочем, в Таллине и не скрывают, что потери будут. Это как раз тот случай, когда с российским МИД соглашается даже прибалтийский премьер. По его подсчетам, бизнес потеряет 500-600 тысяч евро в год. Министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас предрекает даже более масштабные убытки: речь идет о нескольких миллионах евро.

Прежде всего, удар придется по бюджетам приграничных Ида-Вирумаа и Нарвы. По разным оценкам, прибыль отелей может снизиться на 10%, кафе и ресторанов на 20%. Премьер Михал пытается успокоить: через полгода правительство оценит ситуацию и решит, что делать. Но такие обещания выглядят сомнительно. Темпы закрытия границы явно выдает некую спешку.

Складывается впечатление, что эстонские власти взяли под козырек после телефонного звонка, поступившего "из высокого брюссельского кабинета"

Еще более странная ситуация с "пограничным вопросом" в Латвии. Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что не считает нужным следовать примеру соседей и закрывать КПП. Однако министр внутренних дел страны Янис Домбрава поддержал "дальнейшее продвижение вопроса" о закрытии пунктов пересечения границы с Россией. Премьер Кулбергс тянет – поручил подготовить позицию Риги к следующей неделе.

О чем говорит такая путаница? Не о том ли, что Рига, чьи военные расходы, к слову, в этом году возросли с 5 до 6,4 процента ВВП, просто ждет отмашки от "евроначальства"?

Отгораживание от России "на земле" совпало и с явной активностью НАТО в воздухе. Буквально накануне в Эстонию прилетал немецкий военный транспортник A400M Atlas. Такие машины обычно используются для переброски войск и техники. Известно, что самолет вылетел с военного аэродрома Вунсторф на севере Германии. Примечательно, что в последнее время не раз появлялась информация, что Airbus хочет модернизировать грузовик, сделав из него своего рода "авианосец для дронов". Самолет сможет вмещать полсотни аппаратов, а также будет способен запускать крылатые ракеты, не попадая в зону поражения ПВО противника. Испытания уже идут.

Впрочем, это не единственный пример активизации Североатлантического альянса. Сообщения о действиях натовской авиации на лентах появлялись накануне практически одно за другим. Над Балтикой нарезал круги шведский военный борт. Одновременно к российской границе приблизился норвежский вертолет. А чуть ранее в регионе появился самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry. Вылетел из литовского Шауляя, несколько часов находился в воздушном пространстве Польши.

Машина – военная модификация пассажирского Боинга 707. Борт далеко не новый, но служит исправно. С него ведется наблюдение за воздушными, надводными и наземными целями на больших расстояниях. Можно решать и другие боевые задачи в воздухе.

И, наконец, еще один гость: самолет-разведчик Bombardier Artemis II, вылетевший с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану", вел патрулирование вдоль российской границы у Калининградской области.

Возникает сразу несколько вопросов. Почему спешное закрытие границ совпало с таким количеством бортов над Балтикой? И все это – на фоне недавней украинской атаки на российское судно Спарта 2, которое шло из Санкт-Петербурга в Калининград. Ждать ли повторения таких явных провокаций?

Министр обороны Германии Борис Писториус действия Киева осудил, предупредив о недопустимости расширения украинского конфликта на регион Балтийского моря. Вполне вероятно, Германия, где промышленность сейчас подсчитывает убытки от уничтожения "Северных потоков", хочет "не переборщить" с публичной поддержкой Зеленского. Все-таки перспектива втянуться в реальный конфликт с Москвой – далеко не лучший сценарий для теряющего очки Мерца.

Впрочем, прибалтийские государства – независимо от развития конфликта на Украине – явно оформились на военной карте Европы как полигон вблизи России. Несколько дней назад Берлин сообщил об первых тактических испытаниях дронов-камиказде в Литве. Маневры, по данным Reuters, получили название Freedom Shield ("Щит свободы") и стали крупнейшими учениями Бундесвера на литовской территории. В ходе учений беспилотники отработали пикирование и поразили боевые танки. Чьи это танки по сценарию учений, видимо, очевидно.

Судя по складывающейся картине, ястребы НАТО взялись за Балтику "всерьез и надолго", и степень давления будет повышаться. Ждать провокаций можно и от Литвы, через которую осуществляется железнодорожное сообщение с Калининградской областью. По всей видимости, действия европейских элит подчиняются следующей логике: если справедливо суждение о том, что конфликт на Украине идет к завершению, то разумно переключиться на другие участки. Натовцы уже называют Балтику своим внутренним морем. И аппетиты растут.

Обстановка в регионе имеет не только текущее, но и историческое измерение. Три столетия назад Петр Великий решил многовековую задачу, прорубив окно в Европу. Теперь НАТО пытается запереть Россию, установив контроль над регионом. А это в свою очередь может сказаться и на потенциальном развитии Северного морского пути, открывающего потенциальные возможности для России, а также для Китая. В таких условиях значимость Балтики повышается особенно. Без сомнения, активность здесь продолжится, и регион, вероятно, станет самостоятельным театром – если не военных действий (будем надеяться на здравый смысл натовских генералов), то, как минимум, военно-дипломатического давления на Москву. Вызовы слишком велики, а ставки – высоки.