Премьер Эстонии: решение о закрытии ж/д погранпункта в Нарве еще не принято

Премьер-министр Эстонии высказался о возможном закрытии ж/д погранпункта в Нарве Премьер Эстонии: решение о закрытии ж/д погранпункта в Нарве еще не принято

Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны могут закрыть железнодорожный пограничный пункт в Нарве. По словам премьера Эстонии, такое решение будет принято в случае, если в этом возникнет необходимость.

Об этом сообщает портал эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR.

По словам эстонского премьера, правительство страны пока не приняло окончательного решения в отношении железнодорожного погранпункта в Нарве и его возможного закрытия.

Дополнительного решения по этому вопросу мы пока не принимали, и это останется следующим шагом, если в нем возникнет необходимость сказал Михал

20 ноября правительство Эстонии сообщило о решении закрыть автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Ограничение на пересечение границы начнет действовать с 07:00 1 декабря. Мера распространяется на транспортные средства и на пешеходов на всех автомобильных погранпунктах: Нарва, Лухамаа, Койдула и Саатсе. Железнодорожное сообщение остается открытым, в том числе для грузоперевозок.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Эстония из-за закрытия границы с Россией.