Премьер Эстонии раскрыл, сколько потеряли регионы от закрытия границ с РФ Премьер Эстонии: приграничье потеряло 500-600 тыс. евро от закрытия границ с РФ

Москва24 ноя Вести.Приграничные районы Эстонии ежегодно теряют 500-600 тысяч евро из-за закрытия границы с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

По его словам, которые приводит телерадиокомпания ERR, через две недели министр по делам регионов Хендрик Йоханнес Террас представит правительству пакет мер помощи для юго-востока Эстонии.

По предварительным оценкам самоуправлений, они (приграничные районы – Прим. ред.) могут недополучить от 500 до 600 000 евро в год. Здесь, в столице, эта сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно сказал премьер-министр

Он подчеркнул, что в ряде государственных учреждений в этих регионах придется перестроить работу. Так, часть сотрудников таможни может перейти на работу в систему МВД.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Эстонии готова установить дополнительные заграждения, включая бетонные блоки, на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией после их закрытия.