Эстония перекроет КПП на границе с Россией бетонными блоками Погранслужба Эстонии установит заграждения на границе с РФ

Москва24 ноя Вести.Пограничная служба Эстонии готова установить дополнительные заграждения, включая бетонные блоки, на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией после их закрытия. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара сообщает портал Postimees.

После 19 часов 30 ноября никто не сможет пересечь границу через погранпункты заявил Комусаар

Решение о приостановке работы всех автомобильных и пешеходных КПП на границе с РФ с 1 декабря ранее приняло эстонское правительство, объяснив этот шаг обвинениями в адрес Москвы в попытке поджога оборонного предприятия Threod Systems.

По словам Коммусаара, высвободившийся личный состав перенаправят на усиление "зеленой" границы для предотвращения нелегальных переходов. Представитель ведомства напомнил, что у граждан Эстонии остается время до 19:00 30 ноября, чтобы вернуться в страну через официальные пункты пропуска.