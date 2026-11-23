В Эстонии собирают подписи против полного закрытия границы с Россией

Эстонцы выступили против полного закрытия границ с Россией: начат сбор подписей В Эстонии собирают подписи против полного закрытия границы с Россией

Москва23 ноя Вести.В Эстонии на платформе гражданских инициатив Rahvaalgatus.ee начался сбор подписей за сохранение возможности пересекать границу с Россией по семейным и гуманитарным причинам.

Автор петиции Ксения Агар предлагает правительству и парламенту страны предусмотреть исключения для граждан, которым необходимо навещать пожилых или больных родственников в России, а также обеспечить возможность возвращения эстонских граждан из РФ.

При обеспечении государственной безопасности необходимо учитывать конституционные права людей, семейные связи и гуманитарные потребности говорится в обращении

Инициаторы предлагают разработать порядок выдачи специальных разрешений на пересечение границы и рассмотреть частичное открытие пунктов пропуска в Нарве, Койдуле и Лухамаа.

20 ноября правительство Эстонии решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на полгода. Власти объяснили это соображениями безопасности после предполагаемого поджога оборонного предприятия Threod Systems, в причастности к которому Таллин обвиняет Москву.

В тот же день мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться открытия гуманитарных коридоров для жителей, которым нужно посещать родственников в России. По его словам, поездки к пожилым и больным близким нельзя приравнивать к туристическим.

Ранее, 20 и 23 ноября, МИД России вызвал временного поверенного в делах Эстонии в связи с решением о закрытии границы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры для защиты своих интересов.