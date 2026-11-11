Политолог Светов: властям Эстонии наплевать на своих людей, живущих рядом с РФ

Политолог Светов: Эстония, желая задушить РФ, душит собственное население Политолог Светов: властям Эстонии наплевать на своих людей, живущих рядом с РФ

Москва11 ноя Вести.Власти Эстонии решили "задушить" собственное население, стремясь "душить" Россию санкциями. На это в беседе с ИС "Вести" обратил внимание политолог Юрий Светов.

Он привел в пример слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала о том, что Европе следует усилить санкционное давления на Россию вместо того, чтобы наладить с ней диалог.

Видимо, заодно, уж раз душить Россию, попробовать придушить и собственное население. Эта история показывает, что эстонским властям глубоко наплевать на людей, которые живут в приграничной зоне, мало того, что их лишили возможности пользоваться преимуществом этого межграничного общения с Россией, так еще стали эту Балтийскую линию обороны проводить, видимо, не обращая внимания, где она идет: через село, через жилые дома сказал Светов

На строительство линии обороны, как отметил политолог, выделено 60 млн евро.

Плюс еще 20 млн евро европейцы дали им на строительство военной базы возле города Нарва, в исконно, кстати, зоне, где живет больше всего русскоязычного населения Эстонии. Вот строят, как Бог на душу положит в твердой убежденности, что тем самым они закроют себя от России добавил он

Светов также удивился убежденности властей страны в том, что Россия "спит и видит, как будет вторгаться в Эстонию".

Ранее стало известно, что эстонская деревня Вински оказалась зажата между российско-эстонской границей и противотанковыми рвами из-за милитаризации приграничья.