Москва11 ноя Вести.Эстонская деревня Вински оказалась зажата между российско-эстонской границей и противотанковыми рвами из-за милитаризации приграничья. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Уточняется, что живущие в деревне люди беспокоятся, куда будет отводиться вода, стекающая в рвы, а также сохранится ли лесная дорога, по которой можно оттуда выехать.

Деревня фактически превратилась в деревню-крепость: с одной стороны ее окружает ограждение, а с другой – противотанковые рвы и оборонительный вал отмечается в публикации

Жители также переживают из-за большой глубины рвов, куда могут случайно упасть живущие в деревне дети.

Ранее сообщалось, что власти Польши стягивают военных к границам РФ. На данный момент в Варминско-Мазурском воеводстве формируется механизированная дивизия.