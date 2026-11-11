Москва11 ноя Вести.Польские власти стягивают военных к границам РФ. На данный момент в Варминско-Мазурском воеводстве формируется механизированная дивизия. Об этом ИС "Вести" рассказал начальник отдела польских исследований Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Сергей Благов.

На данный момент в Польше активно нагнетается антироссийская истерия – так, со стороны властей Польши муссируется ничем не подтвержденная информация об угрозе провокаций со стороны РФ.

Исходя из этого формулируется будущая повестка размещения вооруженных сил у границ Калининградской области. Как известно, в соседнем Варминско-Мазурском воеводстве формируется сейчас 16-я механизированная дивизия, и она оснащается по последнему слову техники сообщил Благов

Ранее стало известно, что в Калининграде была выявлена агентурная сеть, сотрудничавшая с военной разведкой министерства национальной обороны республики Польша. Семерым гражданам Польши и трем гражданам России объявлены официальные предостережения.