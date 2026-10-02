Посольство РФ обратило внимание на усиление милитаристской риторики в Польше

Посольство РФ в Варшаве заявило о росте милитаристской риторики в Польше Посольство РФ обратило внимание на усиление милитаристской риторики в Польше

Москва2 окт Вести.Уровень милитаристской риторики в польском инфополе резко увеличился. Об этом заявило российское посольство в Варшаве.

Обратили внимание на резкое увеличение уровня милитаристской риторики в информационном пространстве Польши, активно раскручиваемой многочисленными заявлениями представителей польских властей, военных кругов и СМИ на набившей оскомину тему "российской угрозы" написала дипмиссия в телеграм-канале

Российская сторона связывает подобные тенденции с укоренившимися антироссийскими настроениями.

Кроме того, в посольстве назвали совершенно безответственными рассуждения в среде военно-политических элит Запада о потенциальной готовности НАТО совершить вооруженную агрессию в отношении Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации.

Ранее в Польше рассказали, где планируется разместить военную базу США.