Москва2 октВести.Уровень милитаристской риторики в польском инфополе резко увеличился. Об этом заявило российское посольство в Варшаве.
Обратили внимание на резкое увеличение уровня милитаристской риторики в информационном пространстве Польши, активно раскручиваемой многочисленными заявлениями представителей польских властей, военных кругов и СМИ на набившей оскомину тему "российской угрозы"написала дипмиссия в телеграм-канале
Российская сторона связывает подобные тенденции с укоренившимися антироссийскими настроениями.
Кроме того, в посольстве назвали совершенно безответственными рассуждения в среде военно-политических элит Запада о потенциальной готовности НАТО совершить вооруженную агрессию в отношении Калининградской области, являющейся неотъемлемой частью Российской Федерации.
Ранее в Польше рассказали, где планируется разместить военную базу США.