Польша увеличит численность войск на востоке страны Минобороны: Польша увеличивает численность войск в Люблинском воеводстве

Москва5 окт Вести.Польша увеличит численность военного контингента в Люблинском воеводстве на востоке страны, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в регионе создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии.

Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши сказал Косиняк-Камыш журналистам

Среди прочего, в городе Лукув сформируют подразделения беспилотных систем, а в городе Билгорай разместятся подразделения ПВО и батальон мотострелков.

Впервые батареи Patriot появились в Люблинском воеводстве. Их присутствие призвано защитить жителей и повысить безопасность воздушного пространства уточнил он

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила в соцсети X, что власти Польши должны ввести визовый режим с Украиной и ограничить въезд для ветеранов бригады "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России).