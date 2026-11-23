Варшава обратится в НАТО с запросом об усилении авиации на восточной границе

Польша попросит НАТО усилить авиацию на восточных границах Варшава обратится в НАТО с запросом об усилении авиации на восточной границе

Москва23 ноя Вести.Польша запросит в Брюсселе усиление обороны восточных границ с использованием авиации, заявил заместитель министра национальной обороны Павел Залевский, его слова передает польское Radio Zet.

Залевский отправляется в Брюссель на заседание НАТО.

Он заявил, что Польша на заседании Североатлантического совета запросит "укрепление противовоздушной обороны, обороны с помощью самолетов, находящихся в распоряжении стран НАТО".

Мы также обсудим другие возможности, необходимые для обеспечения полной защиты сказал польский военный чиновник

Залевский уточнил, что запрос не является действием по статье 4 Североатлантического договора, связанной с угрозой целостности и независимости.

Ранее прокуратура Польши заявила в соцсетях, что в трех населенных пунктах страны обнаружены остатки крылатых ракет.