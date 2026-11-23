Москва23 нояВести.Польша запросит в Брюсселе усиление обороны восточных границ с использованием авиации, заявил заместитель министра национальной обороны Павел Залевский, его слова передает польское Radio Zet.
Залевский отправляется в Брюссель на заседание НАТО.
Он заявил, что Польша на заседании Североатлантического совета запросит "укрепление противовоздушной обороны, обороны с помощью самолетов, находящихся в распоряжении стран НАТО".
Мы также обсудим другие возможности, необходимые для обеспечения полной защитысказал польский военный чиновник
Залевский уточнил, что запрос не является действием по статье 4 Североатлантического договора, связанной с угрозой целостности и независимости.
Ранее прокуратура Польши заявила в соцсетях, что в трех населенных пунктах страны обнаружены остатки крылатых ракет.