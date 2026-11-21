Сикорский: вопрос о падении беспилотников будет обсуждаться в Брюсселе

Польша хочет обсудить ЧП с падением беспилотников на уровне ЕС Сикорский: вопрос о падении беспилотников будет обсуждаться в Брюсселе

Москва21 ноя Вести.Польша собирается обсудить на уровне ЕС ситуацию с проникновением ракет и беспилотников в воздушное пространство страны, сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Его слова приводит Польское телевидение.

Этот вопрос будет обсуждаться в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах сказал Сикорский

Глава польского МИД также заявил, что Варшава выразит Москве недовольство произошедшим, хотя до этого Сикорский сам признал, что подтверждения причастности России к инцидентам нет.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении дронов и ракет на территории Польши.