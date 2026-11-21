Москва21 нояВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы нет подтверждения того, что воздушное пространство страны в пятницу нарушили именно российские ракеты.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом он утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.
Мы выразим российской стороне наше крайнее недовольство. Мы ждем подтверждения твердых фактовсказал Сикорский