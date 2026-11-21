Сикорский признал, что доказательств нарушения ракетами РФ границы Польши нет

МИД Польши признал, что доказательств нарушения ракетами РФ границы страны нет Сикорский признал, что доказательств нарушения ракетами РФ границы Польши нет

Москва21 ноя Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что у Варшавы нет подтверждения того, что воздушное пространство страны в пятницу нарушили именно российские ракеты.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о пересечении границы двумя ракетами и беспилотником. При этом он утверждал, что эти средства поражения якобы принадлежали России, однако доказательств не привел.