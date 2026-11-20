Рютте: Туск сообщил НАТО о падении ракет в Польше

Туск проинформировал НАТО об инциденте с ракетами в Польше Рютте: Туск сообщил НАТО о падении ракет в Польше

Москва20 ноя Вести.Премьер Польши Дональд Туск официально сообщил альянсу НАТО об инциденте с падением ракет в стране, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он подчеркнул, что в связи с инцидентом в воздух были подняты истребители Альянса.

Поговорил с Дональдом Туском о серьезных нарушениях польского воздушного пространства, произошедших минувшей ночью… Мы сохраняем единство как союзники по НАТО и продолжим поддерживать Украину написал Рютте в соцсети X

Альянс выражает Польше солидарность и продолжит укреплять свои возможности обороны и сдерживания, добавил генсек.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о падении беспилотника и двух ракет на территории республики. Ответственность за инцидент чиновник возложил на Россию, однако каких-либо доказательств собственных слов не предоставил.