Туск: уничтожение "Северных потоков" было правильным, Польша всегда была против

Туск попытался оправдать теракт на "Северных потоках" Туск: уничтожение "Северных потоков" было правильным, Польша всегда была против

Москва21 авг Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался в поддержку действий, приведших к повреждению ниток газопровода "Северный поток", сообщает RT.

По мнению главы польского правительства, стыдиться должны не причастные к этому преступлению, а на тех, кто занимался строительством газопровода.

Туск подчеркнул, что Польша с самого начала прилагала максимум усилий для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта.

В сентябре 2025 года в городе Прушкув по подозрению в причастности к теракту на "Северных потоках" задержали гражданина Украины.

По данным следствия, в сентябре 2022 года мужчина вместе с группой диверсантов отправился на яхте из Ростока в Балтийское море, после чего спустился под воду и установил на газопроводе взрывчатку.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не намерена выдавать Германии подозреваемого в подрыве ниток трубопровода гражданина Украины Владимира Журавлева. В свою очередь, Туск назвал справедливым решение польского суда освободить украинца.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как сообщал оператор "Северного потока" Nord Stream AG, разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Германия, Дания и Швеция не исключили версии о целенаправленной диверсии.

В России по факту данного преступления открыла дело об акте международного терроризма.