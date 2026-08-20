МИД Германии предупредил Украину о свободе действий в деле о "Северных потоках" Берлин может показать Киеву свободу действий в деле "Северных потоков"

Москва20 авг Вести.Немецкая юстиция обладает полной свободой действий в деле о подрыве газопроводов "Северный поток" и готова разъяснить это Украине, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, сообщает агентство DPA.

Генпрокуратура Германии заявила 17 августа о задержании в Хорватии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". До этого Журавлева задержали и отпустили в Польше.

Вадефуль подчеркнул, что возможные уголовно-правовые последствия наступят "независимо от личности" и касаются как граждан Германии, так и иностранцев.

Я могу только сказать, что немецкая юстиция имеет абсолютную свободу действий (в деле по "Северным потокам" – прим. ред.). И я в любое время готов и способен разъяснить это Украине приводит DPA слова Вадефуля

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили, что это была целенаправленная диверсия.

Оператор "Северного потока" компания Nord Stream AG отмечала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. В Кремле заявляли, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", однако ни разу их не получала.

Издание Legal Tribune Online сообщало, что задержание Журавлева произошло в необычных обстоятельствах – прямо во время съемок голливудского фильма, сюжет которого напоминает реальную историю подрыва газопроводов.