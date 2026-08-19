Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" задержали на съемках кино о теракте

LTO: подозреваемого во взрывах на "Северных потоках" задержали в Хорватии Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" задержали на съемках кино о теракте

Москва19 авг Вести.Гражданин Украины, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", был задержан в Хорватии. Как сообщает немецкое издание Legal Tribune Online (LTO), задержание произошло в необычных обстоятельствах – прямо во время съемок голливудского фильма, сюжет которого практически повторяет реальную историю теракта.

Речь идет о Владимире Журавлеве, которого ранее уже задерживали в Польше по запросу Германии, но затем освободили. По данным LTO, в начале августа в Хорватии стартовали съемки политического триллера Snake Island ("Остров змей") с голливудскими актерами Шоном Пенном и Эдрианом Броуди. Режиссером выступает американец Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит".

[Владимир Журавлев] был задержан в Хорватии прямо во время съемок фильма о подрыве газопроводов говорится в публикации

Сюжет картины, как пишет LTO, рассказывает о миссии группы украинских водолазов, что напоминает реальные события сентября 2022 года.

Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор газопроводов Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по расследованию, но так и не получила их.