Москва20 авг Вести.В политическом триллере "Змеиный остров" с участием американского актера Шона Пенна может быть затронута тема "страданий Европы". Однако она будет второстепенной, основной сюжет развернется вокруг подрыва российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Об этом ИС "Вести" сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

По его мнению, авторы картины сделают упор на борьбу за европейские ценности и демократию.

Про страдания Европы – [их] будет минимум, будет наверняка максимальная драматургия именно в момент подрыва, наверняка российские тоталитарные дельфины будут мешать ныряльщикам заложить взрывчатку, либо что-то такое. Возможно, там еще даже "Командир счастливой "Щуки"" обязательно, опять же, в таком тоталитарном облике появится. То есть будет максимально сделан упор именно на то, что вот за европейские ценности, за, значит, демократию, либерализм и прочее-прочее. Соответственно, печально, конечно, когда искусство становится обслуживающим элементом пропагандистских кампаний, но на Западе, к сожалению, по-иному уже, видимо, не могут пояснил Камкин

Съемки фильма проходят в Хорватии. Помимо Пенна, в картине занят Эдриан Броуди. с участием двух американских актеров. По словам Камкина, фильм может стать восхвалением Украины.