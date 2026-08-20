Москва20 авг Вести.Одесса, вероятно, станет ключевой географической точкой фильма "Змеиный остров" с Шоном Пенном. Таким предположением с ИС "Вести" поделился доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Сюжет фильма строится вокруг подводной диверсии украинских дайверов. Эксперт напомнил, что в Одессе еще во времена СССР проводились тренировки боевых пловцов. Он предположил, что подобные мероприятия могли иметь место после того, как ВСУ заняли остров Змеиный.

Во-первых, именно в Одессе была еще в советское время школа боевых пловцов. Соответственно, возможно, на острове Змеином были тренировки уже после того, как ВСУ заняло территорию острова. И таким образом весь сюжет, наверное, будет строиться вокруг данной географической точки… В Хорватии просто похожие ландшафты и, соответственно, там сниматься, вести съемки безопасно пояснил Камкин

Эксперт также добавил, что фильм "Змеиный остров" с Шоном Пенном будет петь оды Украине.