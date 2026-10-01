Москва1 октВести.Украинские войска могут использовать Одесскую область в качестве площадки для запуска беспилотников в направлении Крыма.
Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Военный эксперт отметил, что инфраструктура и узлы связи Одессы сильно повреждены, в связи с чем город находится в уязвимом положении и испытывает проблемы со снабжением.
Оттуда все еще пытаются запускать дроны, но уже не в том количестве, что раньшепояснил Липовой
Снижение активности он связал с планомерным уничтожением российской армией военных объектов и техники в Одессе и прилегающих районах.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на поражении инфраструктуры Луганской Народной Республики (ЛНР), применяя ударные БПЛА, которыми управляют через американскую систему Starlink.