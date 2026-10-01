Генерал-майор Липовой: ВСУ могли запускать беспилотники по Крыму из Одессы

Генерал Липовой допустил запуск украинских беспилотников по Крыму из Одессы Генерал-майор Липовой: ВСУ могли запускать беспилотники по Крыму из Одессы

Москва1 окт Вести.Украинские войска могут использовать Одесскую область в качестве площадки для запуска беспилотников в направлении Крыма.

Такое мнение в разговоре с aif.ru выразил председатель президиума организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Военный эксперт отметил, что инфраструктура и узлы связи Одессы сильно повреждены, в связи с чем город находится в уязвимом положении и испытывает проблемы со снабжением.

Оттуда все еще пытаются запускать дроны, но уже не в том количестве, что раньше пояснил Липовой

Снижение активности он связал с планомерным уничтожением российской армией военных объектов и техники в Одессе и прилегающих районах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на поражении инфраструктуры Луганской Народной Республики (ЛНР), применяя ударные БПЛА, которыми управляют через американскую систему Starlink.