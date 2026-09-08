Москва8 сен Вести.Одесская областная военная администрация (ОВА) лишится главы - Олега Кипера. Он подал заявление об отставке. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В своем Telegram-канале он написал, что официально об этом решении еще не было объявлено.

Еще инсайд. Олег Кипер тоже написал заявление об освобождении от должности главы Одесской областной военной администрации заявил Гончаренко

Ранее нардеп писал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали организовывать засады, чтобы ловить военнообязанных украинцев. Как раз один из громких инцидентов произошел в Одессе.

Также на Украине обсуждают, что вслед за генпрокурором Украины Русланом Кравченко в отставку могут быть отправлены руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замруководителя офиса Зеленского Олег Татаров.