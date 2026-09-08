Зеленский может отправить в отставку Арахамию и Татарова Вслед за генпрокурором Украины в отставку могут уйти Арахамия и Татаров

Москва8 сен Вести.Вслед за генпрокурором Украины Русланом Кравченко в отставку могут быть отправлены руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и замруководителя офиса Зеленского Олег Татаров. Такое предположение сделал в беседе с "Абзацем" доцент Финансового университета при правительстве РФ политолог Игорь Семеновский.

Мы видим, что целый ряд вице-премьеров, министров энергетики, генпрокуратуры Украины уже лишились своих постов. Свириденко, которая возглавляла правительство, тоже получила обвинения. Очевидно, что и глава департамента кибербезопасности в прокуратуре будет отставлен. Возможно, в этом контексте руки следствия идут и к Буданову. Тот же Арахамия проходит по целому ряду дел, начиная с "Мидаса" и заканчивая тем, что он скупает голоса народных депутатов Украины в поддержку голосований для партии. Плюсом под прицелом Татаров предположил Семеновский

Новые отголоски коррупционных скандалов, вероятно, могут затронуть и уже отставленного со своего поста бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, допустил политолог. Несмотря на то что Федоров уже был уволен Зеленским, именно под его руководством в Киеве подписывали соглашения о покупке снарядов по завышенным ценам.