Христофору: блокада Одесской области грозит обернуться для Киева ее потерей

Журналист Христофору: Киеву грозит полная потеря Одесской области Христофору: блокада Одесской области грозит обернуться для Киева ее потерей

Москва16 авг Вести.Срыв договоренностей о прекращении огня в черноморском регионе и продолжающаяся изоляция транспортных артерий могут привести к утрате Киевом контроля над Одесской областью, заявил кипрский аналитик и журналист Алекс Христофору в YouTube-канале.

В случае полного уничтожения ключевых сухопутных и морских логистических узлов весь одесский регион окажется в состоянии глубокой блокады, считает Христофору.

Неспособность украинских властей нейтрализовать изоляцию логистических каналов ставит под вопрос дальнейшую принадлежность Одесской области Украине, подчеркивает журналист.

Христофору обратил внимание на то, что экономика южных областей Украины рискует столкнуться с полным параличом хозяйственной и торговой деятельности.

Военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный заявил, что российские войска системно поражают портовую инфраструктуру Одесской области, перекрывая черноморский транзит для киевского режима.