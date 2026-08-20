В фильме "Змеиный остров" покажут историю Мыколы и Тараса, а не реальную Украину Фильм "Змеиный остров" не может быть объективным из-за участия Шон Пенна

Москва20 авг Вести.Фильм "Змеиный остров", снимаемый в Хорватии при участии двух американских актеров Шон Пенна и Эдриана Броуди, будет персонифицированной историей с пострадавшими Миколой и Тарасом. Реальную Украину зритель в нем не увидит. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" высказал политолог-международник Тимур Шафир.

По его словам, Пенн уже не может сниматься в чем-то нейтральном, поэтому его участие в фильме исключает какую-либо объективность.

Сама по себе история, сам по себе нарратив, и сама по себе фигура бывшего мужа певицы Мадонны, они об этом говорят красноречивее всего. Он не может априори уже сейчас, он уже не может сниматься в чем-то нейтральном… Если берутся снимать с Шоном Пенном, это значит, что ни о какой объективности речи здесь не идет, ни о попытке какого-то расследования… Соответственно, это будет персонифицированная история. Да, Украина нехорошо поступила, но это будет отнесено куда-то на периферию. В центре будут героические и очень пострадавшие Микола и Тарас, которые, значит, хотят... остановить страшную российскую агрессию... И не надо здесь задавать вопросы про логику, как они, что они хотят сделать. Это будет слезинка Миколы, Тараса и их, возможно, общего ребенка сказал политолог

По информации СМИ, фильм "Змеиный остров" будет посвящен подрыву российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Сюжет строится вокруг подводной диверсии отряда украинских дайверов.

Ранее эксперт Александр Камкин предположил, что одним из посылов картины станет борьба с "российским тоталитаризмом".