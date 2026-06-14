Картаполов рассказал, почему европейские политики так охотно вторят Киеву Картаполов: у Киева есть компромат на европейских политиков

Москва14 июн Вести.У Киева есть достаточно компромата на европейских политиков, которые поддерживают Украину, чтобы не быть разоблаченными. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, украинские боевики – не идейные террористы, а проплаченные подельники Запада.

Я все больше уверен, что в Киеве, или, может быть, под Киевом, есть филиал, а может быть даже не один филиал, острова Эпштейна. Куда этих европейских политиков, встречая на вокзале, сажают в машину, везут, там кормят, поят, обкуривают, еще что-то с ними делают. И потом хоп, и они уже ничего другого не скажут, потому что этого компромата на каждого из них [много], стоит только показать. Я уверен, мы это все узнаем потом. Таких негодяев вычислять и сажать [надо]. Нет другого способа для наведения порядка считает Картаполов

Остров Эпштейна – частный остров, которым с 1998 по 2019 годы владел осужденный за педофилию, ныне покойный американский финансист Джеффри Эпштейн. По данным следствия, этот остров посещали многие политики, бизнесмены, ученые и деятели шоу-бизнеса.

Ранее Картаполов заявил, что удар украинского дрона с зажигательной смесью по Музею обороны Севастополя превзошел деяния гитлеровцев во время Великой Отечественной войны.