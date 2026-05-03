Евстафьев: "нет краев" числу элиты ЕС, которая кормится с конфликта на Украине

Политолог Евстафьев: огромное число элиты ЕС кормится с конфликта на Украине Евстафьев: "нет краев" числу элиты ЕС, которая кормится с конфликта на Украине

Москва3 мая Вести.Сложно представить, насколько большое число политической элиты Европы кормится с конфликта на Украине. Об этом Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он провел параллель между остром Эпштейна и украинским конфликтом. По словам политолога, остров стал примером системы отношений, вокруг которой выстраивались "многие связи и зависимости". В настоящий момент похожая история повторяется с Украиной, считает он.

И мы, я думаю, еще даже краев того, какое количество европейских элитариев кормилось и продолжает кормиться с войны на Украине, с воровства на войне на Украине, мы еще даже не представляем сказал Евстафьев

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обратил внимание, что западные политики сделали из Украины свою отмывочную базу.