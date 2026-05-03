Москва3 маяВести.Европейцы стали думать о конфликте на Украине, как о "нестрашной войне". На это обратил внимание в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.
По словам эксперта, нарратив о легком конфликте был навязан европейскому обществу.
В какой-то мере самое неудачное для нас развитие информационной ситуации, что европейцы стали думать о войне на Украине в категориях нестрашной войны. Эта война для них не страшная, а легкая, это развлечение. И этот нарратив навязали… Он там напрямую везде присутствуетсказал Дмитрий Евстафьев