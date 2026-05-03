Политолог назвал конфликт на Украине развлечением для Европы Политолог Евстафьев: для европейцев конфликт на Украине – развлечение

Москва3 мая Вести.Европейцы стали думать о конфликте на Украине, как о "нестрашной войне". На это обратил внимание в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, нарратив о легком конфликте был навязан европейскому обществу.