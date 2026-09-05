Москва5 сен Вести.Морское пиратство на Западе возобновлено и расцветает, заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

По его словам, западные защитники природы, которые выступают против использования Севморпути, закрывают глаза на происходящий на Западе произвол. В частности, случившийся в 2022 году подрыв двух газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". А в Ормузском проливе на данный момент наблюдается разлив нефтяного пятна, произошедший после атаки на сухогруз у берегов Омана.

Западные природозащитники обеспокоены тем, чтобы не пролился мазут в Северном Ледовитом океане на Северном морском пути. И никак они не реагируют на уже свершившийся факт - 300-километровое пятно мазута в Ормузском проливе. Ущерб коралловым рифам, мангровым лесам исчисляется триллионами долларов. И точно так же их совершенно не тревожит вред от террористического гнусного взрыва "Северных потоков". Да, действительно, Европа была колыбелью мирового пиратства. Казалось бы, вроде все это должно было пройти. Ничего подобного заметил Никита Михалков

Режиссер подчеркнул, что России следует избегать соблюдения рекомендаций от стран, которыми руководят пираты.