Москва5 сен Вести.Россию не надо учить охранять и сберегать природу и животный мир. Наша страна сохраняет природные богатства без назиданий извне. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Он напомнил, что в прошлом году Россия вышла из Рамсарской конвенции. Как сообщали в МИД РФ, к денонсации соглашения, подписанного еще в 1971 году, привело то, что деятельность органов конвенции стала выходить за рамки профильных экологических и практических задач по охране птиц и экосистем.

Мы снова сталкиваемся с тем, что международная организация, когда дело касается России, перестает быть беспристрастной и объективной. Поразительно! Хотя Россия вышла из этой конвенции, это не отменило международного статуса ограничений, наложенных на Россию тогда, когда она входила в эту конвенцию. До сих пор у нас числится 35 участков, подлежащих охране по этой конвенции. Кроме того, существует теневой второй список из 172 участков на 42,6 млн га. При этом мы без всякой конвенции продолжаем охранять природу, животный мир, потому что это наше будущее, будущее наших поколений. Нас не надо этому учить, мы это делаем сами подчеркнул Никита Михалков

Кроме того, отметил режиссер, согласно Рамсарской конвенции 15 территорий до сих пор считаются украинскими, включая Крым и акваторию Азова.

Вдумайтесь, как проверяющие органы могут контролировать территории, если они числятся за Украиной, а уже больше десяти лет являются неотъемлемой частью Российской Федерации? Кого вы лечите, кому эта лапша вешается на уши? Она так и висит у нас на ушах возмутился он

Все это, заметил Михалков, является показателем пристрастного отношения к РФ и отражает, как наука превращается в геополитику.