Москва5 сен Вести.Западным защитникам природы, которые навязывают России свои правила, следует прекратить это делать. Об этом заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

В частности, отметил он, после запуска регулярного рейса по Северному морскому пути в ряде иностранных СМИ появились комментарии об экологической опасности такого маршрута. Но налаживание такое маршрута является событием планетарного масштаба, подчеркивает Михалков.

А тем, кто акцентирует внимание на экологических проблемах РФ, стоит обратить внимание на собственные проблемы.

Вы, так защищающие землю, смотрящие на ее недра, вглубь земли, на небо поглядываете? А не возникают у вас мыслей, почему так происходит сегодня в природе? 25 тысяч человек в Европе умерло от аномальной жары в этом году. В Италии из-за засухи и вредителей гибнут виноградники, дефицит влаги уничтожил часть зерновых посевов, кукурузы, овощей. Ущерб от пожаров в странах Европы в 2026 году превысил 3 млрд евро. То же самое происходит в Америке. Это происходит со всеми этими "смотрящими", которые объявляют нам санкции, финансируют Украину, погрязшую в коррупции заявил Никита Михалков

По мнению режиссера, такое в природе является не случайным событием.