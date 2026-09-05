Москва5 сен Вести.Специалисты европейских и американских институтов, а также ученые, покинувшие РФ и давно находящиеся за рубежом, становятся "смотрящими" за регионами России. Речь идет об экологическом надсмотре, который западные представители пытаются навязать нашей стране. Об этом рассказал режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Анализ нам предоставили специалисты, занимающиеся этим вопросом всерьез. В нем сведения о том, что в каждом нашем регионе работают сотрудники извне нашей страны. Вы представляете - от Мурманска, Карелии до Сибири, Дальнего Востока, Камчатки существуют "смотрящие", которые делают вид, что следят за экологией. А на самом деле они следят за тем, чтобы притормозить возможность нашего экономического и промышленного развития заявил он

В частности, отметил Михалков, в данной деятельности замечены представители Института Макса Планка, Венского университета, а также ЮНЕСКО, Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Но есть еще ключевые посредники, которые обеспечивают связь. Это люди, являющиеся смотрящими над смотрящими. Например, Йоахим Отто Хабек, Маша Шау и Денис Зуев. Они координируют, синхронизируют тему деколонизации Севера. Эти люди получают очень значительные гранты для налаживания связей с российскими коллегами для организации неких экспертных обществ, которые и превращают науку в геополитику. И тогда при помощи этих международных сообществ они накладывают вето на наши территории, чтобы замораживать возможность их разработки отмечает режиссер

Площадь охранной территории, которая считается таковой по международным нормативам, в РФ превышает 1 млн кв. км.

Для наглядности это примерно соединение двух территорий Франции, крупнейшей страны в Европе. И эти территории практически нам не принадлежат, потому что подчиняются внешнему регулятору, задача которого подчинить себе нашу хозяйственную целесообразность. Если взглянуть на это современным взглядом, нет ли ощущения, что мы имеем дело с международным ОПГ? заметил он

Михалков подчеркнул, что именно российские ученые и специалисты должны принимать ключевое решение в вопросах охраны природы, а не международные организации.

Мы знаем, насколько наш народ ценит наше культурное наследие, историческую память, природные богатства, пейзажи и так далее. Но не Йоахиму Отто Хабеку или Машe Шау это решать. А именно нашим ученым. Именно наши специалисты должны решать, что можно делать и где, а что нельзя. И никто другой подчеркнул он

Ранее Михалков рассказал о пиратской натуре Запада и раскритиковал иностранных защитников природы.