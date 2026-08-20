Москва20 авг Вести.Фильм "Змеиный остров" с участием американского актера Шона Пенна будет восхвалять Украину. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.

Он также предположил, что еще одним посылом картины станет борьба с "российским тоталитаризмом".

Предположить, что это будет такая ода Украине. Недаром называется фильм "Остров Змеиный", "Остров в Черном море", за который были боевые действия в начале СВО и которые в результате Украине удалось занять. И таким образом, как бы посыл понятен, что вот несчастная в кавычках Украина борется за демократию против значит, варварского большевистского тоталитаризма. подрыв северных потоков – это такая, значит, акция борьбы за свободу Европы от тоталитарного российского газа. У нас мэйнстрим - обосновать нынешние текущие проблемы в экономике Европы именно борьбой с российским тоталитаризмом. Ну, очередная поделка в стиле Рэмбо "Первая кровь" и прочее-прочее. Соответственно, не знаю, конечно, каких актер актеров возьмут на главные роли. Может быть, Канье Уэсту (американский рэпер - прим. ред.) предложат сыграть главную роль украинского ныряльщика, но это будет явно очень идеологизированная, очень такая индоктринированная поделка пояснил Камкин

Американские актеры Шон Пенн и Эдриан Броуди участвуют в съемках фильма "Змеиный остров" в Хорватии. По информации зарубежных СМИ, картина получила такое название в связи с подрывами "Северных потоков" в 2022 году в Балтийском море. Сюжет расскажет о подводной диверсии отряда украинских дайверов.

Ранее сообщалось, что Киев потребовал от французского канала не показывать фильм об одесской Хатыни и Майдане. Он вызвал болезненную реакцию украинских зрителей.