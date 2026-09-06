Дубинский: Трамп напугал Зеленского перед переговорами с Уиткоффом и Кушнером

Дубинский: Трамп напугал Зеленского перед переговорами "как актер актера" Дубинский: Трамп напугал Зеленского перед переговорами с Уиткоффом и Кушнером

Москва6 сен Вести.Президент США Дональд Трамп готовностью обнародовать видео о принудительной мобилизации на Украине попытался оказать давление на главу киевского режима Владимира Зеленского перед его переговорами со спецпосланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

В своем Telegram-канале парламентарий обратил внимание на готовность Трампа сделать репост видео про насильственную мобилизацию на Украине и назвал ее "сильным аргументом" перед предстоящими переговорами.

Перед переговорами Уиткоффа и Кушнера с Зеленским Трамп напугал его репостом видео про насильственную мобилизацию. Вот это действительно сильный аргумент - как актер актеру написал Дубинский

По мнению депутата, негативная реакция в социальных сетях может оказывать на Зеленского большее влияние, чем угроза прекращения передачи Украине оружия и разведывательных данных.

Ранее Трамп заявил, что он в курсе о насильственной мобилизации на Украине.