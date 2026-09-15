Москва15 сен Вести.Профессор истории Питер Кузник в интервью ИС "Вести" назвал американского режиссера Оливера Стоуна голливудским бунтарем, который готов идти до конца.

Голливудский бунтарь. Вот кто такой Оливер Стоун. Мы с ним были вместе в Хиросиме и Нагасаки, на Окинаве, где мы выступали против американских баз. Оливер готов идти до конца. История его запомнит сказал Кузник

Стоун в соавторстве с Кузником создал документальный проект "Нерассказанная история США", который поднимает завесу над темными сторонами существования Америки.

15 сентября американский режиссер, сценарист и продюсер отмечает 80-летие. Оливер Стоун является лауреатом множества кинопремий, в том числе трехкратным лауреатом премии "Оскар". В 2017 году он выпустил четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе серии бесед с российским лидером.