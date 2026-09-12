Кремль передаст Оливеру Стоуну поздравления с 80-летием Песков сообщил, что Кремль поздравит Оливера Стоуна с юбилеем

Москва12 сен Вести.Кремль передаст режиссеру Оливеру Стоуну поздравления по случаю его 80-летия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока не уверен в личном поздравлении от президента Владимира Путина.

Но в любом случае ... поздравления мы ему передадим, конечно сказал Песков

Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года. В 2026 году ему исполняется 80 лет. Режиссер является лауреатом множества кинопремий, в том числе трехкратным лауреатом премии "Оскар". В 2017 году он выпустил четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе серии бесед с российским лидером.

В прошлом году Стоун стал гостем Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. После парада Путин лично пообщался с американским режиссером.