Песков рассказал, чем Стоун отличается от других деятелей культуры Запада Песков: видение Стоуна отличается от взглядов других деятелей культуры Запада

Москва12 сен Вести.Режиссер Оливер Стоун отличается от других деятелей западной культуры самостоятельностью взгляда и готовностью идти вне мейнстрима, сказал ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на соответствующий вопрос.

Самостоятельный взгляд. Он не идет в мейнстриме, он зачастую от этого страдает сам, потому что не идти в мейнстриме – это то, что иногда карается системой. Но он достаточно силен и талантлив, чтобы этому противодействовать сказал Песков

Ранее Песков сообщил, что Кремль передаст Оливеру Стоуну поздравления с 80-летием.

Оливер Стоун – американский режиссер, лауреат большого числа кинопремий, включая три "Оскара". В 2017 году он выпустил четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе серии бесед с президентом РФ Владимиром Путиным.

В прошлом году Стоун был гостем Парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. После парада Путин лично поговорил с ним.