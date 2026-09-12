Песков рассказал, почему именно Оливер Стоун снял фильм про Путина

Песков объяснил, почему Оливер Стоун создал фильм о Путине Песков рассказал, почему именно Оливер Стоун снял фильм про Путина

Москва12 сен Вести.Американский режиссер Оливер Стоун стал работать над фильмом о президенте России Владимире Путине благодаря таланту и собственному взгляду на политику. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ИС "Вести".

Четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews) был выпущен в 2017 году. Американский режиссер при создании основывался на более чем десяти беседах с российским лидером.

Мировая звезда, большой талант, очень мудрый человек со своим видением политики прокомментировал его вклад Песков

По его словам, Стоун является "действительно выдающимся человеком".

Ранее Песков заявил, что Кремль обязательно передаст поздравления режиссеру по случаю дня рождения. 15 сентября Стоун празднует 80-летие.