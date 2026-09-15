Песков объяснил, почему режиссер Оливер Стоун создал фильм о Путине Песков назвал очень мудрым человеком режиссера фильма про Путина Оливера Стоуна

Москва15 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ИС "Вести" рассказал, почему именно американский режиссер Оливер Стоун снял фильм про российского лидера Владимира Путина.

Он проявил интерес, это было его предложение… Мировая звезда, большой талант, очень мудрый человек со своим видением политики, действительно выдающийся человек объяснил Песков

Четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews), созданный на основе серии бесед с российским лидером Стоун выпустил в 2017 году.

15 сентября американский режиссер, сценарист и продюсер отмечает 80-летие. Стоун известен работой в таких фильмах как "Полуночный экспресс", "Взвод", "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". Сейчас он снимает автобиографическую картину "Ложь во спасение". Она станет последним фильмом Стоуна в качестве режиссера-сценариста.